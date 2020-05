Coronaviruset tar död på house- och knaslåtar

Fakta

Robert Sehlberg, musikchef för Nents radiostationer:

The Weeknd – "In your eyes"

Ava Max – "Kings & queens"

Miss Li – "Komplicerad"

Victor Leksell – "Svag"

Smith & Thell – "Goliath"

Mari Hesthammer, musikredaktör på P3:

The Weeknd – "Blinding lights"

Victor Leksell – "Svag"

Miss Li – "Komplicerad"

Saint Jhn & Imanbek – "Roses"

Dadi Freyr – "Think about things"