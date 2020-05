Röstångapodden har sett dagens ljus

Det har skett en formlig podd-explosion de senaste åren. Kändispoddar, historiepoddar, samhällspoddar - you name it. Men en lokal podd från Svalövs kommun har nog aldrig funnits. Förrän nu.

Sångerskan Loulou Lamotte från melodifestivalvinnarna The Mamas var första gästen i Röstångapodden. Bild: Emil Langvad – Varmt välkomna till Röstångapodden. Varför en Röstångapodd? Det finns så många grymma människor och saker som händer i den här byn. Det är kul. Det är roligt att prata om det som är aktuellt, om livet här i byn och resten av världen.