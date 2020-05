Fastställda straff i bedrägerihärva mot äldre

Äldre övertalades att logga in på banken via bank-id eller bankdosa och lurades på flera miljoner kronor. Men polisen kom bedragarna på spåren och i tingsrätten dömdes totalt 37 personer. Nu fastställer hovrätten straffen för dem som överklagade.

Från början var 41 personer åtalade i den omfattande bedrägerihärvan. Av dem som dömdes i Malmö tingsrätt fick tre män, som pekats ut som huvudmän, fleråriga fängelsestraff. Övriga inblandade dömdes i de flesta fall till villkorlig dom i tingsrätten, medan fyra av de åtalade frikändes.

Nu fastställer hovrätten över Skåne och Blekinge domen för de inblandade som tidigare dömts för medhjälp till bedrägeri och penningtvättsbrott.

Polisen upptäckte den omfattande härvan i samband med att de avlyssnade en mordutredning. Bedragarna ringde upp personer som lagt ut en annons på Blocket och låtsades vara köpare.

Genom det första samtalet fick de uppgifter om bankkontonummer. I ett senare samtal sade de sig i stället vilja stoppa pågående bedrägerier via Blocket och de äldre uppmanades att logga in i internetbanken via bank-id eller bankdosa. Bedragarna satt då beredda så att de fick tillgång till bankkontona – och pengarna – så snart de äldre loggat in.

Enligt åtalet lyckades de misstänkta under två månader få bankerna att betala ut mer än tre miljoner kronor från de lurades konton.

Brotten begicks mot drygt 20 bankkunder, flertalet födda på 1940- och 1950-talen, mellan februari och april år 2018.