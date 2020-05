Generation Z definieras på många olika sätt, men hur beskriver ungdomar sig själva? Kan man ha olika identiteter samtidigt eller krockar de med varandra? Vi gav oss ut och frågade: ”Vem är du?”

Kaddi Said: ”Jag vill inte att min identitet ska vara min svarthet, men kan inte komma ifrån det”

”Jag är uppväxt och lever än idag i ett väldigt vitt samhälle. Det fanns tidigare ingen och finns i dag få som ser ut som mig på reklamskyltarna och i tv-serierna. Allt är från och till den vita publiken. Att växa upp i en sådan miljö och sedan försöka hitta sig själv och vara stolt över sin svarthet är svårt.

Att blunda för etiketter är att blunda för personer. Jag håller med om att en nackdel är att etiketter kan leda till ojämlikhet för att människor hamnar i fack, men etiketter finns och går inte alltid att skaka av sig. Ibland skapar detta en kris inom mig. Jag har borderline och lider av ångest, många gånger känner jag mig identitetslös.

Vi är uppkopplade konstant och trender sprids som en löpeld, något som är inne i dag kan vara ute några dagar senare.

Jag älskar tv-serier och techno. I dagens samhälle sägs unga ha alla möjligheter i världen och vi beskrivs kunna vara exakt hur vi själva vill. Det känns som att det är idealet eftersom verkligheten ser annorlunda ut. Alla är mångsidiga men ändå så lika. Vi är uppkopplade konstant och trender sprids som en löpeld, något som är inne i dag kan vara ute några dagar senare. Hur vet man då vem man är eller vad man gillar?

Jag har testat att vara allt. Emo, fjortis och så mycket mer. Jag är feminist, muslim och en svart kvinna som älskar techno. Trots det vet jag inte om jag hittat rätt. För mig är det viktigt att prata om mina egenskaper snarare än vad jag gillar, jag vill att det ska utgöra min identitet. Jag vill inte att min identitet ska vara min svarthet, men kan inte komma ifrån det. Jag gillar däremot att vara svart kvinna, just för att det är en av de få grejerna jag vet att jag är oavsett om jag har plattat eller lockigt hår, är emo eller fjortis. I grunden är jag svart och det är min identitet.”

Fakta Kaddi Said Ålder: 23 år. Sysselsättning: Studerande. Familj: Bästa vännen Hanna och pojkvännen Erik. Bor: I Svalöv.

Edin Zahirovic: ”Jag kände aldrig att jag passade in i beskrivningen av den typiske gamern”

”Mitt intresse för spel väcktes när jag var fyra år gammal och det första jag spelade var Mario Kart. När jag var elva upptäckte jag e-sporten och insåg att det faktiskt gick att tävla i spel. Några år senare började jag gå till Malmö e-sport och utveckla mitt spelande, det var även där jag träffade likasinnade människor. Nu är jag en av Malmös elitsatsande ungdomar och spelar spel på semiprofessionell nivå.

Det finns väldigt många fördomar om gamers och den största är att vi är lata. Tidigare hade jag också en skev bild av vad det innebar att vara gamer. Jag kände en stor press på att vara just e-sportare och ville inte bli associerad med gaming, vilket berodde på att jag aldrig passade in i beskrivningen av den typiske gamern. Jag är e-sportare men har på senare tid förstått att jag också är en gamer. Insikten om att jag inte behöver låsa in mig i en kategori har varit befriande.

Man blir tvingad in i en grupp och så ska man försöka tillhöra den, men vi måste inse att vi tillhör flera grupper.

Den största skillnaden mellan att vara gamer och e-sportare är hur man utövar spelet. För mig innebär e-sportande att jag spelar för att bli bättre, inte för att det är kul. Att upprepa samma rutin om och om igen är en sådan sak. E-sporten innebär även att jag ofta tänker på min hälsa och vad jag gör. Jag ser till att sova åtta timmar om dygnet, äta hälsosamt och träna. Jag är även mån om att inte spela mer än två timmar i sträck för att jag vet att jag blir trött i hjärnan. När jag går in i min roll som gamer försvinner allt detta. Då spelar jag bara för att ha kul och rensa tankarna.

Samhället stämplar människor beroende på vad man gör, hur man ser ut och var man kommer ifrån. Man blir tvingad in i en grupp och så ska man försöka tillhöra den, men vi måste inse att vi tillhör flera grupper. Våra identiteter är mångfacetterade.”

Fakta Edin Zahirovic Ålder: 18 år. Sysselsättning: E-sportare och studerande på Pauliskolan. Han förbereder sig för att söka in till läkarprogrammet på Lunds universitet. Familj: Mamma, pappa och storasyster. Bor: I Malmö.

Nadia Törnlund: ”Jag har inte hittat mig själv än men jag är en bra bit på vägen”

”Vi är den första generationen som växer upp med sämre förutsättningar än vad våra föräldrar hade. Tidigare har det alltid funnits en utveckling där det blivit bättre, men för oss har det stannat i form av arbete, bostad och det mest basala som borde vara självklart i ett samhälle för att man ska kunna hitta sig själv.

Vi lever i en samtid där det är rätt så viktigt att ta ställning och sätta vissa etiketter. Även om det finns många negativa sidor med etiketter och att placeras i fack finns det också något värdefullt i att inse att man kan få vara många olika saker samtidigt. Som varandes en person med oerhört många sidor är det min fasta övertygelse att man, för att kunna bli lycklig, måste kunna få hitta de relationerna och forumen i ens liv där man får lov och blir uppmuntrad att vara många olika saker.

Jag fick en identitetskris. Vem är jag utanför att vara The Ark-fan?

Vissa etiketter tillskrivs en när man föds och andra väljer man själv. När rockbandet The Ark vann Melodifestivalen 2007 var jag elva år gammal och föll som en fura. Jag var helt besatt och att vara The Ark-fan, eller ”angelhead” som vi kallades, var en stark identitet för mig. Det var även något som människor i min omgivning förknippade mig med. När bandet lade ner 2011 var det bland det jobbigaste som hänt mig. Inför sista vår- och sommarturnén släppte jag allt, det halvåret åkte jag på 21 konserter. Sedan tog det slut för gott, bandet hade splittrats och likaså en del av min identitet. Jag fick en identitetskris. Vem är jag utanför att vara The Ark-fan? Jag behövde bryta mig fri från det men samtidigt kanalisera all min energi på annat. Då blev det politiken. Trots att jag inte har hittat mig själv än är jag en bra bit på vägen.”

Fakta Nadia Törnlund Ålder: 24 år. Sysselsättning: Ombudsman för Ung Vänster Skåne och frilansande reseledare. Familj: Mamma, pappa, lillasyster och hund. Bor: Allra längst upp i ett gammalt hus på Möllan i Malmö - närmast himlen.

Fakta Identiteter ur Ungdomsbarometerns generationsrapport 2020 Topp 5 – tjejer identifierar sig som: 1. Feminist (46%) 2. Antirasist (38%) 3. Hundmänniska (32%) 4. Miljövän (30%) 5. Foodie/matfantast (28%) 34. Gamer (6%) Topp 5 – killar identifierar sig som: 1. Gamer (35%) 2. Antirasist (27%) 3. Datanörd (25%) 4. Livsnjutare (21%) 5. Festare (20%) 34. Feminist (14%)

