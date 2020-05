Dramatikern Larry Kramer är död

Manusförfattaren och dramatikern Larry Kramer har avlidit i lunginflammation, uppger hans make för New York Times . Han var mest känd för att ha skrivit den självbiografiska pjäsen ”The normal heart”, som blev en HBO-film med Mark Ruffalo i huvudrollen 2014.

Larry Kramer gav ut boken ”Faggots” 1978, en roman som gjorde honom till persona non grata i gaykretsar. Boken ansågs ge en dålig bild av livet som homosexuell under det sena 1970-talet, eftersom protagonisten inte fann sig tillrätta i ett sexuellt utsvävande liv och i New Yorks klubbvärld. New Yorks enda gaybokhandel tog boken ur sitt sortiment.

– Mitt brott var att jag skrev ned sanningen. Det är vad jag gör, jag har sagt hela jävla sanningen till alla jag någonsin mött, sade Kramer i en intervju 2002.

Under tidigt 1980-tal profilerade sig Larry Kramer som en av de största förkämparna för att regeringen skulle satsa mer på att bekämpa den då nya sjukdomen aids. Själv fick han veta att han var hiv-positiv några år senare. Han blev 84 år.