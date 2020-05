Förbokade besök, utomhus och utan kramar. Under de villkoren kan man få besöka sina anhöriga på Landskronas kommunala äldreboenden.

I mitten av mars införde Landskrona stad besöksförbud på sina äldreboenden, och LSS-boenden för funktionshindrade. Det var inget skarpt förbud till att börja med, men ett par veckor senare kom det från statligt håll – Folkhälsomyndigheten – tydligare riktlinjer om stängda äldreboenden, för att skydda de äldsta från coronaviruset.

Men smittspridningen påverkades inte.

– Kurvan [med antalet smittade i gruppen] går uppåt både före och efter besöksförbudet, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på måndagen.

Därmed öppnade han för undantag från besöksförbudet, vilket nu är på väg att genomföras på Landskrona stads äldreboenden. Ett skäl är den psykiska hälsan.

– Det är klart att det finns personer som tycker det är jobbigt. För de som haft tät kontakt med familjen har det blivit jättestor skillnad, säger Eva-Lotta Nydahl, chef för kommunala äldreboenden.

Medan andra boenden har satt upp plexiglas för att anhöriga och boende ska mötas så väljer Landskrona kommun än så länge en annan modell.

Här ska besök tillåtas under sommarmånaderna – men under rejält ordnade former.

– Vi har gått igenom proceduren väldigt noggrant med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vi tycker det är läge att börja nu när det är fint väder, säger Eva-Lotta Nydahl.

Fakta Reglerna för besök på äldreboenden i sommar • Alla besök ska bokas och göras utomhus. • Besökarna ska gå direkt till en trädgårdsingång, och bli insläppta där. • Besökare och boende på varsin sida om ett två meter långt bord. • Inga kramar. Avstånd till alla, inklusive personalen. • Besökarna ska vara friska. • Högst två besökare per anhörig – bara vuxna.

Varför bara vuxna?

– Barn kan inte alltid förstå att man inte kan krypa upp i knät på mormor eller morfar. Det kan också bli spring, säger Eva-Lotta Nydahl.

Besökarna och den boende får varsin kaffebricka för att föremål inte ska utväxlas. Personal finns i trädgården, så den anhöriga inte ska behöva ingripa för att hjälpa till med något.

Trädgårdarna är olika stora, så på något boende kan det fungera med flera besök samtidigt.

Såvitt Eva-Lotta Nydahl vet har inget av boendena genomfört något besök ännu, men hon tror det kommer igång nästa vecka, då det dessutom är mors dag.

– Om jättemånga vill komma kanske besöken behöver tidsbegränsas, men inte om det är få.

Varje besök prövas individuellt. Demenssjukdomar kan vara ett hinder.

– Det kan vara en person som inte förstår att man ska bli sittande på den platsen, eller som blir störda av ett sådant besvär. Då får vi tänka ut något annat för dem, säger Eva-Lotta Nydahl.

På ett liknande sätt öppnar de två kommunala LSS-boendena för funktionshindrade, även om reglerna inte är lika specifika som för äldreboenden. Där varierar förutsättningarna mellan boenden och mellan de 10 omsorgstagare det handlar om.

– Primärt är det att se till att hålla det utomhus, att man försäkrar sig om fysiskt avstånd för att minska smittspridningen, säger Michael Mårtensson, chef för kommunala LSS–boenden.

De privat drivna äldreboendena har också vissa möjligheter till möten.

På Kassakroken och Segergatan kan hyresgäster och anhöriga mötas på varsin sida om ett plexiglas i trädgården, sedan ungefär en vecka.

Besöken bokas, en boende i taget, och max två besökare, som går in via trädgården – alla förstås friska. Detta enligt Förenade Cares regionchef Pernilla Lidén.

På Attendo Skiftesvägen har det hela tiden funnits en möjlighet att träffas, utomhus med olika anpassningar så att avstånd kan hållas. Det har dock blivit enklare med varmare väder. Detta enligt regionchef Niklas Mandin. Något plexiglas är inte på plats.