Jonas Bergh tog alltid de trasigas parti

Thomas H Johnsson minns sin gode vän och medförfattare, Landskronaprofilen Jonas Bergh.

Det var då när vårens första sol värmde sorglösa kroppar. Och vi, Jonas och jag, satt vid hamninloppet i Landskrona. Där precis vid Kallbadhusets brygga. Långt innan den slets sönder av den bitande höststormen. Och flera år innan färjan till Köpenhamn slutat gå. Våra blickar längtade. Bort. Iväg.

Jag hade fått mitt första konstnärsstipendium och vi tog båten över sundet till Christiania. Vilsna småstadspojkar, som en korsning mellan Huckleberry Finn och Sid Vicious med en nyans av Birgitta Stenberg, på besök i staden lite närmre den stora världen.

Här kunde vi andas och här analyserade vi de fritt springande hundarnas karaktärsdrag och döpte dem efter Landskronas lokalpolitiker. Och någonstans där såddes det första fröet till vårt kommande samarbete.

Totalt gjorde vi fyra gemensamma böcker från Landskrona. Men arbetet var inte friktionsfritt. Ständigt skavde det. Lite som Keith och Mick, minns jag att du brukade formulera vår relation. Det där att berätta ”från” och inte ”om” en stad var min idé, mitt krav, men det satt långt inne. Jag tvingades motivera i oändlighet tills du gav med dig. Inte förrän flera år senare upptäckte jag att du smugglat in ett ”om” i den första bokens baksidestext. Sådan var du. Och sådan är jag. Kanske var vi trots allt ganska lika.

Min vän och kompanjon, författaren Jonas Bergh gav ut sjutton böcker. Både prosa och poesi. Det var på blodigt allvar, och med människorna på samhällets avigsida som konstanta följeslagare tog han alltid de trasigas parti. Ett utpräglat utanförperspektiv genomsyrar varje roman och varje dikt.

Även om han sedan länge var verksam i Malmö – och även om förhållandet med uppväxtstaden var komplicerat – återvände han ofta i sina romaner till Landskrona. Han försatte aldrig en chans att vara en nagel i ögat på den styrande nyliberala treklövern. Makten. Att göra omslaget till den avslutande delen i Bluestrilogin ”folkpartiblått” skvallrar om både klar självdistans och underfundig humor. Men för den skull befattade han sig aldrig med tomma och innehållslösa floskler. Han menade varenda ord. Men jag är inte den som ska recensera Berghs författarskap. Därför låter jag honom själv tala:

”Sista resan Landskronahållet

pappa stannar bilen vid stationen

hans hår är nästan vitt, pensionen

oktobervinden är mörk, känns som januari

en rälig månad att vara far i

men det är ett tillstånd vi båda måste vara kvar i

jag joggar på stället, han ler

nu kommer tåget, Malmöhållet

det är mörkt, det ingen som ser

att jag lämnar staden jag är klar i

nu undertecknar jag protokollet

vi skrotar bråket (Landskrona, jag älskar dig)

vi ändrar språket (I love you LA)

I'm going down the Landskrona way

please, snälla, staden: stay

in my heart

i mitt hjärta

vi vet mer än andra om smärta

vi reser oss i gryningen

vi reser oss alltid igen”

Du sa ofta att man måste vara personlig. På gränsen till privat. Vilket blev konkret den julen när jag hälsade på dig på MAS. Du opponerade dig när jag fotograferade dig i sjukhussängen, och jag kontrade med att om det var jag som låg där, skulle du med självklarhet ha skrivit om det. Ditt korta svar är talande: ”givetvis”. Det personliga blir privat och det privata blir allmängiltigt. Och gränserna suddas ut. Som i dina romaner.

Det är konstigt. Vi skulle höras i dagarna. Du hade ett uppslag till en ny gemensam bok och ville träffas. Härom veckan sorterade jag min bokhylla och ställde dina böcker i kronologisk ordning, debutromanen ”jag kan lova att det aldrig blir som i filmerna du älskar” först och en lucka för den senaste boken sist, den du lovade att ge mig när vi sågs. Vem ska nu ge mig den? Nu när du är borta. Hur ska luckan någonsin kunna fyllas?

