Expert: IS växer i coronavirusets skugga

Medan världen varit upptagen med viruset har en våg av IS-attacker skakat Irak och Syrien. Extremisterna har utnyttjat pandemin – men det är främst den geopolitiska röran som har banat väg för gruppens nyvunna kraft. Samtidigt har IS blivit mer sofistikerade, säger forskaren Michael Krona.

Irak förklarade triumfatoriskt seger över den terrorstämplade sunnirörelsen IS 2017. Sedan dess har sovande celler bidat sin tid i perifera områden i nordliga och västliga delar av landet, där de då och då har genomfört dåd. Men sedan april har attackerna ökat och det handlar såväl om bombdåd som om attacker mot polispatruller och byar.

I början av maj dödades minst tio milissoldater i ett blodigt bakhåll norr om Bagdad – en attack som enligt flera bedömare visar på att jihadisterna har förfinat sin taktik och operativa förmåga.

Även i Syrien har attackerna ökat, om än inte med samma kraft och omfattning, enligt Michael Krona, medieforskare vid Malmö universitet, som länge har studerat IS propaganda.

– Attackerna har ökat avsevärt, framför allt i Irak. Det är en tredubbling de senaste två månaderna jämfört med tidigare. I Syrien är det inte riktigt samma aktivitet. Men där börjar IS få starkare fotfäste i några områden där de verkligen är aktiva, säger han.

– IS har inte bara lyckats genomföra stora attacker, utan också blivit mer sofistikerade. Det tyder på att de har börjat bygga upp sin infrastruktur, vilket innebär möjligheter att etablera sig starkt i framför allt Irak igen.

Det som finns kvar av IS i Irak har de senaste månaderna dragit nytta av ett säkerhetsvakuum. Det har uppstått till följd av en territoriell dispyt mellan centralregeringen och den självstyrande kurdiska regionen samt när styrkor från den USA-ledda alliansen mot IS dragit sig tillbaka från flera baser.

– Att IS växer i Irak beror främst på spänningarna mellan Irak och USA, som gör att de inte kan samarbeta mot IS på samma sätt som tidigare. USA:s agerande gör att Irak har mycket svårare att försvara sig mot IS, säger Krona.

– USA har en flagrant utrikespolitik, ogenomtänkt och kortsiktig. Det får stora konsekvenser i regionen. Den typen av ad hoc-lösningar skapar instabilitet, vilket är det som IS vinner allra mest på. Bakom gruppens återväxt finns en geopolitisk röra.

Dessutom har extremisterna lyckats dra nytta av coronaviruset. Inte bara har det i vissa fall blivit enklare för IS att slå till sedan irakiska säkerhetsstyrkor omplacerats från landsbygd till städer för att hjälpa till att kontrollera så att restriktionerna efterlevs. Pandemin har inte heller passerat obemärkt i jihadisternas propaganda – tvärtom har den målats upp som Guds vilja att slå tillbaka mot de otrogna.

Nu tycks intresset ha klingat av något, men IS har ändå lyckats utnyttja det faktum att världen i flera månader har vänt blicken från global och regional terrorism, enligt Krona.

– Tittar man historiskt vet vi att det inte nödvändigtvis är så att IS blir desperata efter uppmärksamhet när de hamnar i medieskugga. Utan de använder tiden för att bygga sig starka under radarn, säger han.

– Det ser vi frukten av nu. Dels rent militärt men också hur IS arbetar på nätet för att engagera sina anhängare och stärka sitt varumärke. Det sker både online och offline just nu.

Om inget görs för att stoppa extremisternas framfart och utvecklingen fortsätter åt ungefär samma håll de kommande sex månaderna tror Krona att det kommer att bli ”oerhört svårt” att slå ner IS, i synnerhet i Irak och Syrien.

– Får de möjlighet att fortsätta som de gör kommer de att växa och etablera sig starkt igen. Mycket hänger på hur USA agerar, säger han.

– Just nu befinner sig IS ungefär där de var 2012. På väg upp och på väg att etablera något stort. Nu är det väldigt viktigt att man kan dekonstruera dem, för nu börjar det bli allvar igen.