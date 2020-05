10 strömmade tips för veckan som kommer

Längtar du efter livemusik och riktig teater? Just nu svämmar nätet över av digitala substitut – strömmade konserter, filmer och föreställningar. Vi väljer ut spännande kultur- och nöjesupplevelser som går att se på internet den närmaste veckan.

31 maj

Les Big Byrd live på Teatergrillen

“Stans bästa band” ställer sig på scen inför en lyckligt lottad skara på Teatergrillen i Stockholm, men spelningen går att ta del av var du än befinner dig, från klockan 20 på skivbolaget PNKSLM:s hemsida.

Releasefest med Pale Honey

Pale Honey har digital releasefest för att fira den nya singeln ”Killer Scene”. På bandets Facebook-sida utlovas nya och gamla låtar direkt från deras replokal. “Vi tar med öl och chips, ta med eget så hänger vi digitalt”, hälsar bandet. Från klockan 19.

1 juni

Strömmad filmfestival på Youtube

Några av världens största filmfestivaler har gått ihop och bjuder på en tio dagar lång (29 maj– 7 juni) kostnadsfri filmfestival under namnet ”We are one”. Utbudet består av kort- och långfilm och seminarier med kända filmskapare som strömmas enligt ett dag för dag-schema. Under måndagen visas exempelvis ett samtal mellan den Oscarsbelönade regissören Alejandro González Iñárritu och konstnären Marina Abramovic, kurerat av Tribeca filmfestival.

2 juni

Jeanne d'Arcs sista dagar

Sista dagen att se ”En kvinnas martyrium”, en fransk stumfilm om Jeanne d'Arc av den danske filmskaparen Carl Theodor Dreyer. Filmen ses som epokgörande, känd för sina påkostade dekorbyggen och känsliga närbilder. Den visas kostnadsfritt på cinematketet.se.

3 juni

Sara Parkman på Fasching

Stockholm Jazz stream ges på Faschings hemsida och Facebooksida från klockan 20. Folkmusikern Sara Parkman spelar och bjuder förmodligen på en del godbitar ur sitt senaste album ”Vesper”. Tittare uppmanas att lämna donationer som går direkt till musikerna.

5 juni

Konsert på Berwaldhallen

Den livesända konserten i Sveriges Radio P2 och på Berwaldhallen Play blir den andra av tre konserter i rad där Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester framträder tillsammans. Programmet för fredagen är ännu inte offentligt men sist medverkade den flerfaldigt prisbelönade dirigenten Andrew Manze och Radiosymfonikerna, som framförde Ralph Vaughan Williams femte symfoni. Klockan 19 på berwaldhallen.se/play

6 juni

Dylan-hyllning på KB i Malmö

Musiker som Mikael Wiehe, Andi Almquist och Richard Lindgren hyllar den Nobelprisbelönade musikern Bob Dylan i ett initiativ för att skänka tröst åt coronadrabbade och för att lindra sin egen saknad efter publiken. Live från KB:s scen från klockan 21. Konserten sänds via Kulturbolagets Facebook-sida samt på Youtube. Frivilliga donationer via swish uppmuntras.

Monologer från hela landet

Under rubriken ”Osäkerhetens tid” samlas röster från 20 teatrar runt om i landet i en serie korta filmade monologer. Det kan vara en saklig lägesrapport, en utopisk fantasi eller dystopisk framtidsspaning. Digital premiär 6 juni. Projektet är initierat av Dramaten och medverkande länsteatrar är bland andra Backa teater i Göteborg, Dalateatern i Falun och Norrbottenteatern i Luleå.

6-7 juni

Upplev klubb-Stockholm

”We are Sthlm” är en livesändning under 24 timmar från åtta olika platser i Stockholm, för att stötta stadens uteliv enligt en internationell modell. Några av de medverkande har presenterats, som Trädgårdens Axel Boman, Bella Boo och Johanna Schneider. Från Departement spelar Kornél Kovács, La Fleur och Mr Tophat. Fler akter från bland annat Södra teatern och Stadshuset tillkommer.

9 juni

Elena Ferrantes nya

Exklusiv förhandsläsning ur Elena Ferrantes nya bok ”De vuxnas lögnaktiga liv”, från klockan 16. Boken släpps inte förrän den 1 september men nu bjuds det på panelsamtal med Ferrantes internationella förläggare, översättare och kända super-fans. Det blir läsningar på en rad olika språk, bland annat svenska, ur den nya romanen samt en frågestund. Registrering på förlaget Norstedts hemsida krävs.