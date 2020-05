Laholmarna bäst i Halland på att återvinna elektronik

5 800 ton. Så mycket elektronik lämnade hallänningarna in på återvinningsstationerna under 2019. Enligt statistik från det icke-vinstdrivande företaget El-kretsen är laholmarna bäst i Halland med 16,43 kilo insamlat elektronikskrot per person.

Återvinning av elektronik är viktigt för miljön. De uttjänta elprodukterna innehåller metaller och plast. Bild: Martina Holmberg/TT Elektronikåtervinningen ökar i Halland. I fjol lämnade hallänningarna in nära 5 800 ton elektronik på de halländska återvinningscentralerna vilket motsvarar 15,05 kilo per invånare. Under 2018 låg motsvarande siffra på 14,22 kilo per person.