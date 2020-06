En gift par, en man och en kvinna i 35-årsåldern, åtalas vid Skaraborgs tingsrätt för en rad grova sexbrott mot flera barn.

I åtalet beskrivs bland annat en mycket grov barnvåldtäkt som mannen misstänks för, skriver Skövde Nyheter

De misstänkta har suttit häktade sedan i mitten av februari och under utredningens gång har fler och fler misstankar riktats mot dem. Brotten rör i de flesta fall olika sexualbrott mot barn. Merparten av brotten ska ha skett i parets gemensamma bostad.

Åtalet omfattar totalt 19 åtalspunkter, där mannen är misstänkt för femton och kvinnan för nio. I vissa fall är de båda misstänkta för samma brott.

Enligt åklagaren är offren alla under 18 år, och i vissa fall även under 15 år. Brotten har pågått under fem års tid. Totalt finns fyra olika målsägande i den stämningsansökan som nu lämnats in.

Bland de tekniska bevisen finns telefoner och datorer som tagits i beslag. I dessa har polisen hittat en stor mängd barnpornografi, bestående av hundratals bilder och filmer. Med några enstaka undantag förnekar paret till brott.