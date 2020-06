Under natten till måndag försökte en okänd gärningsperson att stjäla en bil på bostadsområdet Altona i Laholm. Tjuvkopplingsförsöket slutade i ett misslyckande och tjuven fick nöja sig med att plocka med sig de värdesaker som fanns inuti bilen.

En kvinna från Laholm hade under söndagskvällen parkerat sin Peugeot på en parkering vid Violvägen. När hon på måndagsmorgonen kom ut till sin bil upptäckte hon att någon brutit sig in via förardörren.