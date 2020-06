Svalövstjej leder barnprogram i SVT

”Sommarlov” spelas i år in utan publik i Beijers park i Malmö. Svalövstjejen Ida On, som redan synts i tv-serien om Sommarskuggan på SVT Barn, kommer dela uppdraget som programledare med Malin Olsson, Alex Hermansson, Angelika Prick och Markus Granseth, som turas om under sommaren. Bild: Mattias Ankrah