För elektrikern Anders Eriksson i Stockholm finns det jobb – trots den rådande situationen. Framtiden är desto mer osäker. – Om människor får sparken kommer renoveringsbehovet att minska, säger han.

Det är som ett självspelande tivoli, berättar Anders Eriksson, elektriker i Stockholmsområdet. Under sina 20 år som egenföretagare har jobben kommit in, utan någon vidare marknadsförning. Så har det även varit under pandemin – än så länge.