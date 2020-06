Sociala medier fylls med svarta bilder i digital demonstration

Just nu pågår en digital protest under hashtaggen #blackouttuesday och sociala medier svämmar över av bilder som är helt svarta. Syftet är att uppmärksamma rasism och stå upp mot polisvåldet i USA.

My Östh Gustafsson

Vid ett ingripande i Minneapolis den 25 maj kvävdes afroamerikanen George Floyd till döds när flera poliser satt ovanpå honom, bland annat fick han ett knä tryckt mot halsen när han låg ner på marken. Detta har lett till protester på flera platser i USA, och nu protesterar människor världen över i en digital demonstration.

Aktionen började inom musikindustrin där flera framstående musiker lobbar för att hela branschen ska stå stilla under tisdagen. Initiativet startades redan i fredags av Brianna Agyemang och Jamila Thomas på Atlantic Records under hastaggen #theshowmustbepaused och flera stor namn som Billie Eilish, Britney Spears, the Rolling Stones, Radiohead, Quincy Jones och Eminem hakade på.

Under tisdagen har flera radiokanaler varit tysta och flera tv-kanaler, som till exempel MTV, har uppmärksammat dagen med att visa upp en svart ruta. Spotify har på vissa av sina publika spellistor lagt till ett 8 minuter och 46 sekunder långt spår av tystnad – så lång tid tog det när George Floyd kvävdes till döds. Flera av spellistorna har även fått en svart omslagsbild och undertexten "Black lives matter".

Att många har använt sig av hashtaggen #blacklivesmatter har fått kritik från flera håll eftersom viktig information från organisationer och andra som använder sig av hashtaggen nu inte når ut, utan försvinner bland svarta bilder på sociala medier.

Under tisdagskvällen fanns närmare 20 miljoner bilder på Instagram taggade med #blackouttuesday.