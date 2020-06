Detta hände när du sov.

Världen

Lugna demonstrationer i USA

För tionde dagen i rad har stora skaror demonstranter samlats i USA för att demonstrera mot rasism och polisövervåld efter George Floyds död vid ett polisingripande förra veckan. Städer som Washington och Los Angeles har dragit tillbaka sina nattliga utegångsförbud, men i New York råder det dock fortfarande utegångsförbud efter klockan 20.

Världen

Brasilien passerar Italiens dödstal

Brasilien går om Italien på listan över antal döda till följd av covid-19. Landet har nu världens tredje högsta dödssiffra, efter USA och Storbritannien. Totalt har minst 34 000 människor avlidit i sviterna av coronaviruset i Brasilien sedan ytterligare 1 473 avlidna registrerats det senaste dygnet, ännu ett nytt mörkt dygnsrekord.

Ekonomi

Asiens börser vänder nedåt

Efter en vecka med övervägande positiva siffror på Asiens ledande börser vände indexen nedåt under inledningen av veckans sista handelsdag. Men det är små rörelser. Japanska Nikkei 225 hade sjunkit närmare 0,3 procent efter ett par timmars handel, siffror som även gällde nedgången på det bredare Topixindexet.

Sport

Besked om OS i Tokyo dröjer

Blir det några olympiska spel i Tokyo under 2021? Svaret lär dröja. En medlem i spelens organisationskommitté säger till japanska nyhetsbyrån Kyodo News att arrangörerna vill invänta världsläget för coronapandemin "nästa vår" innan ett definitivt beslut fattas. Tidigare har det spekulerats i att ett besked bör komma under hösten, för att all logistik ska fungera för såväl arrangörer som utövare.