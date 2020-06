Världsmästaren avstängd – rapporteringsmiss

Fakta

+ Det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling om man inte vet var idrottaren befinner sig.

+ Det är idrottaren som personligen bär ansvaret för att rapportera när och var man kan anträffas utanför tävlingsperioden. Utöver tävlingar och återkommande aktiviteter, som träningstillfällen, ska även adress för dygnsvila och en 60-minuters slottid anges för varje enskild dag under rapporteringsperioden.

+ Under hela slottiden måste idrottsutövaren göra sig tillgänglig för kontroll. Det är alltid idrottsutövaren som är ansvarig för att rapporten skickas in i tid och ständigt är uppdaterad. Idrottsutövare som missköter sin rapportering eller inte befinner sig på rapporterad plats under slottiden kan anmälas till bestraffning.

Källa: Riksidrottsförbundet.