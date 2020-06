Perrelli redo för slottet: ”En extra gnista”

Fakta

Charlotte Perrelli vann Eurovision i Jerusalem med “Take me to your heaven” 1999. Hon har bland annat släppt nio soloalbum, tävlat i Melodifestivalen tre gånger till, varav ytterligare en vinst med "Hero" 2008, varit jurymedlem i "Talang" och spelat huvudroller i musikalerna ”Skönheten och odjuret”,” Jesus Christ Superstar” och ”Evita”.

Ernst Billgren är en av Sveriges mest kända konstnärer, ett kändisskap som han genom åren har drivit som ett konstprojekt i sig. Sedan 1997 är han ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna. Tittarna kunde senast se Ernst Billgren i realityserien "Äkta Billgrens" på SVT.

Kjell Wilhelmsen har jobbat med Kulturgruppen Spegeln och vid Angereds Nya Teater, varit anställd vid Backa Teater och Göteborgs Stadsteater. Det breda genombrottet kom i SVT-dramat ”30 grader i februari”. Tv-tittarna har också kunnat se Kjell ta sig till semifinal i "På spåret" tre gånger, tillsammans med kollegan Eric Ericson.

Ola Rapace kom in på första försöket när han sökte till Teaterhögskolan i Göteborg och har jobbat på bland annat Uppsala Stadsteater, Orionteatern och Dramaten. Genombrottet kom i Lukas Moodyssons film "Tillsammans” och efter det rollen som ”Hoffa” i tv-serien ”Tusenbröder”. 2012 gjorde han en roll i Bond-filmen ”Skyfall”.

Shima Niavarani slog igenom som 19-åring på Riksteatern. Sedan dess har hon medverkat i över 40 scenuppsättningar, bland annat på Kulturhuset Stadsteatern och Dramaten i Stockholm. Hon har prisats för sin roll i musikalen ”Bullets over Broadway” och varit med i serierna ”Allt faller”, ”Boy Machine”, ”30 grader i februari” och ”Sjölyckan”, samt långfilmerna ”Hundraettåringen som smet från notan och försvann” och ”En del av mitt hjärta”.