”The Flash”-skådespelare sparkas från serien

Skådespelaren Hartley Sawyer, som har spelat rollfiguren Ralph Dibny i superhjälteserien ”The Flash”, får sparken sedan en rad av hans gamla Twitterinlägg, innehållande rasistiska och misogyna uttalanden, grävts fram.

”Hartley Sawyer kommer inte att återvända i säsong sju av 'The Flash'. Vi tolererar inte nedvärderande uttalanden som riktar in sig på ras, etnicitet, nationellt ursprung, genus eller sexuell läggning. Sådana uttalanden strider mot våra värderingar”, säger tv-bolagen The CW och Warner Bros TV samt producenten Eric Wallace i ett gemensamt uttalande.

Inläggen skrevs innan Sawyer fick rollen i serien. Hans Twitterkonto har sedermera raderats, men skärmdumpar av inläggen har cirkulerat de senaste två veckorna, skriver The Hollywood Reporter

I ett uttalande på Instagram ber Sawyer om ursäkt: ”Jag skäms för att jag vid den tidpunkten var kapabel till att få uppmärksamhet på ett vidrigt sätt. Jag ångrar det djupt. Det är inte ett acceptabelt beteende.”