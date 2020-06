Inställda evenemang och anpassade aktiviteter – så här ser sommarlovet ut i flera kommuner

För kommunerna Bjuv, Klippan, Örkelljunga och Åstorp innebär det ett större tryck än vanligt på lovaktiviteter för barn. Samtidigt ställs en hel del aktiviteter in medan andra anpassas. Se hur sommarlovet blir i din kommun.

Det blir en speciell sommar i år. I den pågående coronapandemin kommer fler familjer än vanligt stanna hemma.

Vissa kommuner erbjuder fler aktiviteter än tidigare år medan andra drar ner på verksamheten med hänvisning till smittorisken. Klart är att sommarlovet påverkas av pandemin i samtliga kommuner.

I Klippans kommun slutar vårterminen den 9 juni och då sätter även aktiviteterna igång på, bland annat, aktivitetsparken med uthyrning av sparkcyklar och fritidspersonal på plats.

Enligt kultur- och fritidschefen Arne Grau Amnér i Klippan kommer inte fler aktiviteter än vanligt att anordnas, istället anpassas verksamheten efter läget.

– Vi har ett rätt brett program ändå men har fler aktiviteter utomhus och färre inomhus och en bra personal täthet för att vara rustade. Fritidsgårdarna brukar ha lägerverksamhet men den har ställts in, säger han.

Nytt för i år är en mobil fritidsgård med släp som utgår från Klippan och åker runt till, bland annat, Östra Ljungby. Samtidigt har både Klippans badhus och utomhusbadet i Ljungbyhed öppet som vanligt.

Även Bjuvs kommun skapar en flyttbar fritidsgård som kommer att vara på plats i olika områden på olika dagar. Bjuvsfesten och utomhusbio är dock några av de evenemang som ställts in i sommar och istället väljer kommunen att satsa på flera mindre aktiviteter utomhus med färre deltagare.

– Vi har anpassat oss och erbjuder även en digital skrivarkurs och biblioteket kommer att ha en digital bokcirkel. Det är viktigt att kunna erbjuda ett roligt sommarlov och en bra fritid för våra barn och unga, säger Josefine Wahlström tillförordnad kultur- och fritidschef i Bjuv.

I Örkelljunga är det främst föreningarna i kommunen som anordnar sommarlovsaktiviteter och i år har kultur- och fritidsförvaltningen beviljat mer bidrag till aktiviteter.

– Föreningarna ställer verkligen upp i sommar och arrangerar fler aktiviteter än vanligt. Med tanke på situationen har vi gjort en extra satsning på att stötta föreningarna ekonomiskt. Samtidigt har vi inte tryckt upp några sommarlovsprogram utan lägger de pengarna på aktiviteter istället, säger kultur- och fritidschefen Caroline Arvill.

Istället uppmanar hon invånare att hålla koll på kommunens hemsida och evenemangskalender för att se vilka aktiviteter som pågår. Bland annat, anordnas mountainbike, beachvolleyboll och lerduveskytte under sommaren.

– Vi vet att det är många barn som kommer att vara hemma under sommaren och då vill vi erbjuda något på hemmaplan. Vi tror att vi har aktiviteter som passar de flesta, säger Caroline Arvill.

Om det arrangeras fler aktiviteter än vanligt i Örkelljunga är det tvärtom i Åstorp. Enligt kultur- och fritidschefen Bengt Nordén har kommunen fattat ett beslut om att dra ner på aktiviteterna i sommar. Bjärshögsfestivalen, minifestivalen Try it i Hyllinge och vattenkalaset ställs in i år.

Istället är det de olika fritidsgårdarna som arrangerar aktiviteter och det görs en större satsning på Kvidingebadet som öppnar den 12 juni.

– Vi har anlagt en beachvolleybollbana, sätter fram pingisbord, fotbollsmål och gör ytan större kring badet. Fritidsgården flyttar även dit med en container fylld av olika slags utrustning. Vi känner att vi kunnat utforma aktiviteterna utan att utsätta någon för risk av smitta, säger Bengt Nordén.

Åstorps kommun väljer även att satsa mer på utökat fältarbete med större närvaro bland ungdomar under sommaren.