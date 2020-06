Klart: Här är UFC:s ”fight island”

UFC:s ”fight island” är inte längre något hemligt ställe i världen. Nu har Dana White, ordföranden för organisationen, avslöjat att flera galor kommer att arrangeras på ön Yas utanför Abu Dhabi i Förenade arabemiraten.

– Att få människor från andra delar av världen in i landet är just nu det svåraste man kan göra, och för att kunna genomföra de här matcherna kommer vi att vara på Yas, säger White, som refererar till USA:s hårda restriktioner under coronapandemin, i en intervju med ESPN.

På ön kommer fajters att få röra sig i en speciell säkerhetszon som bara är öppen för dem, tränare och UFC-anställda. Träningen kommer att ske i en oktagon på stranden.

– Nu har vi allt klart på Yas, vi är redo, säger White.

UFC har redan anordnat galor i Jacksonville och i Las Vegas – samtliga har genomförts utan publik – och i dagsläget är det fyra ö-galor som är planerade att avgöras i juli: 11, 15, 18 och 25.

Svenskduon Jack Hermansson och Pannie Kianzad kommer att gå matcher på ön, mot Kelvin Gastelum respektive Bethe Correia.