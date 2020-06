Andersson: Strategin inte ekonomiskt motiverad

Fakta

Finansminister Magdalena Andersson (S) bekräftade på sin senaste uppdatering av det ekonomiska läget bilden av att svensk ekonomi verkar vara på väg att återhämta sig något, men från en stor nedgång under våren.

Regeringen har på några månader lanserat budgetpåverkande stödåtgärder för cirka 250 miljarder. Ovanpå det har program för statliga garantier och likviditetsstöd lagts för ytterligare 565 miljarder.

Finansdepartementets tillväxtprognos för Sverige ligger sedan i maj på cirka minus 7 procent i år. Finansministern är just nu mest oroad över arbetslösheten, som befaras öka till 11 procent.

Sveriges coronastrategi har ifrågasatts, särskilt bland utländska experter, för att inte ha bromsat smittspridningen tillräckligt. Sverige ligger just nu på sjunde plats i världen när det gäller antalet bekräftat döda i covid-19 per invånare, enligt John Hopkins-universitetets beräkningar. I Sverige har 46,1 av 100000 invånare avlidit av sjukdomen hittills. Det är en betydligt större andel döda per invånare än i övriga Norden sammanlagt. I Danmark ligger andelen på 10,2 covid-19-dödsfall per 100000 invånare. I Finland och Norge är andelen ännu lägre, på 5,8 respektive 4,5 dödsfall per 100000 invånare.