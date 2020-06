”Det var drygt två år sedan vi var i USA senast, och jag hade längtat”

The Sounds är ett av Sveriges mest uppskattade liveband, inte minst i USA. Nu är spelningarna inställda. Hur hanterar de det? Vi har träffat Maja Ivarsson, frontfigur i det albumaktuella skånska rockbandet.

Maja Ivarsson, sångare i The Sounds, bandet som bildades i Helsingborg men numera har sin bas i Malmö. Bild: Peter Frennesson

”Give it up for The Sounds everybody”, säger Maja Ivarsson med all den energi hon under omständigheterna kan uppbåda. Det är april 2020. Hon står på Kulturbolagets scen i Malmö. Hon och hennes band har precis rivit av sin gamla monsterhit ”Living in America”. Maja Ivarsson har klackar på fötterna, smink i ansiktet. Mycket är som vanligt. Bandet har suttit i logen och laddat med bärs och musik. Samtidigt: När Maja Ivarsson försöker klappa igång stämningen är det ingen som svarar. Publiken sitter hemma framför sina skärmar runt om i världen och tar del av konserten.