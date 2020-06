Det var försäkringsmannen Stig Engström som den 28 februari 1986 sköt Olof Palme i hörnet av Tunnelgatan-Sveavägen. Den mordteorin får Krister Petersson att efter 34 år lägga ner Palmeutredningen.

Enligt chefsåklagaren borde spaningsledningen redan från första stund ha reagerat på Engströms uppenbara lögner som påstått mordvittne.

Palmeåklagaren Krister Petersson tog initiativ till ett rejält omtag i mordutredningen sedan han i februari 2017 blivit ny förundersökningsledare och Palmegruppen fått tre nya medarbetare.

Intresset koncentrerades då till Stig Engström, ett förvirrat vittne från mordplatsen som Palmeutredarna ända sedan mars 1986 kallat Skandiamannen.

– Det fanns en person som inte stämde in, inte passade in i den allmänna bilden av hur mordet gick till. Hans vittnesmål stämde inte in med övriga vittnesmål från mordplatsen. Skandiamannen blev intressant när nya medarbetare skulle introduceras i utredningen, säger Krister Petersson idag.

Hur gick då mordet till? Krister Petersson angav en rad klockslag för hur den då 52-årige Stig Engström under mordkväll och mordnatt rörde sig kring mordplatsen med utgångspunkt från sin arbetsplats på försäkringsbolaget Skandia.

Han arbetade över på fredagskvällen så att han och hustrun skulle kunna åka på skidresa till Norge under lördagen.

Han gick en sväng på stan och återkom till kontoret någon gång mellan klockan 20 och 21. "Vårt antagande är att Stig Engström sett makarna Palme på Sveavägen", hävdar Krister Petersson.

Palmeåklagaren utgår från att Engström hade ett vapen med sig på arbetsplatsen. Han hade militär utbildning, var medlem i en skytteklubb och hade tillgång till gevär och revolvrar.

Stig Engström lämnade sitt arbetsrum klockan 23.15 och stämplade enligt Skandias egen logg ut från kontoret klockan 23.19 och gick rakt ut på Sveavägen 44.

Han ska då ha sökt sig till entrén till färgaffären Dekorima i hörnet till Tunnelgatan. Därifrån klev han klockan 23.21 ut i gatan när makarna Palme passerade, avfyrade två skott och sprang upp för trapporna längs Tunnelgatan.

Stig Engström återkom till Skandia mellan klockan 23.40 och 23.45. Enligt väktarna var han omskakad. Han ringde frun för att berätta att han inte kunde ta tunnelbanan till Mörby Centrum, utan i stället skulle ta nattbussen hem.

Flera vittnen ska ha sett honom springa från mordplatsen, men bara två beskrev mördaren utifrån den klädsel som Stig Engström själv uppgett att han hade under mordkvällen: lång rock, inneskor, halsduk, keps och en liten väska.

Det som legat Stig Engström i fatet är att polisen beslog honom med uppenbara lögner. Krister Petersson ser dem som ett sätt att dölja vad han gjorde på mordplatsen. Engström har bland annat påstått sig ha talat med Lisbeth Palme, med två vittnen som gjorde upplivningsförsök och med två poliser som kom tidigt till mordplatsen. Han ska ha försökt få polisen att tro att mördaren var i tjugoårsåldern och bar blå täckjacka.

Omedelbart efter mordet ställde Stig Engström upp i intervjuer med Svenska Dagbladet och Sveriges television. Enligt Krister Petersson kan det ha varit ett medvetet försök att förstöra eventuella vittnesmål mot honom – att få dem att framstå som grundade på mediabilder snarare än på minnesbilder från mordnatten.

Krister Petersson är kritisk till att Hans Holmér och dåvarande Palmeutredningen missade en person som från första stund fanns med i spaningsmaterialet. Stig Engström stack ut på alla vis, men en promemoria från februari 1987 slog fast att det måste ha funnits ytterligare en person vid mordplatsen som var klädd på samma sätt som Stig Engström.

"Det kunna hållas för visst att Engström befunnit sig på mordplatsen enligt hans egna uppgifter tidigare i förundersökningen", heter det i promemorian.

– Promemorian är häpnadsväckande. Den innehåller slutsatser som vi inte begriper. Den säger att mördaren varit klädd som Engström, rört sig som Engström, men varit en helt annan person, säger Krister Petersson.

Han ser hypoteserna kring Skandiamannen som en uppenbar mordteori. Han menar att de uppgifter mot Stig Engström som redan från början kom från vittnena vid mordplatsen definitivt skulle ha fått honom häktad. Därefter skulle polisen ha kunnat fördjupa utredningen mot honom med husrannsakningar och tekniska undersökningar.

– Det går inte att komma runt Stig Engström som misstänkt gärningsman. Hans agerande gör honom misstänkt, säger Krister Petersson.

Stig Engström avled 2000. Det är därför som åklagaren i stället för att väcka åtal lägger ner förundersökningen.