Över 300 000 kronor samlades in under HIF-galan

Under onsdagskvällen arrangerades HIF-galan, ett initiativ av honnörsmedlemmen Olle Larsson, filmproducenten Rolf Hamark och Peter Björk. Galan sändes på klubbens Youtube- och Facebook-kanal och bjöd på artistuppträdanden och intervjuer, i syfte att samla in pengar till Helsingborgs IF.

Insamlingen genererade totalt 303 617 kronor. För varje insamlad krona kommer HIF att dubbla i form av en biljettpott, som föreningar, vare sig det är en idrottsförening eller annan kulturell förening, kommer kunna ansöka om när publik åter tillåts på Olympia.

Supporterklubben Kärnan bidrog med 10 000 kronor till insamlingen. Dessutom gick medlemsavgiften från under galan nya medlemmar direkt till insamlingen.