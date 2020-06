Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Jag och min fru står i kassakön i Sveriges största möbelaffär. Plötsligt utbrister en pappa till sin lilla flicka, där de står i kön vid sidan om oss: ”Ja, tänk sen när du ska flytta hemifrån”. Den lilla flickan är inte mer än 3–4 år, och hon tittar på sin pappa med en konstig blick, och man kan nästa avläsa hennes tankar då hon med alla säkerhet tänker ”vad menar han, vadå flytta hemifrån?”. Både jag och min fru tittar på varandra, och vi får nästan tårar i ögonen. Vi blir även lite smått nostalgiska, och tänker ”vad hände egentligen, vart tog tiden vägen?” För det var ju inte längesen som vi stod just där, och sa precis samma mening till våra två äldsta döttrar när de var små. Våra döttrar som nu är stora, och som nyligen just flyttat hemifrån. Helt plötsligt står man där vid sidan om och hör dessa meningar, meningar som kändes så långt borta, så overkliga, då vi själva stod där i kön, och sa i stort sett samma fraser till våra flickor när de var små. Man kunde ju inte där och då ta in att en dag så skulle detta faktiskt bli verklighet även för oss.