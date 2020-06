Mia Skäringer har slagit flera publikrekord och turnerat ute i landet. Nu fortsätter segertåget ut på Netflix. Men det breda genomslaget har också fått Mia Skäringer att tänka en extra gång innan hon ger sig in i debatter.

Drömmen om att någon dag hålla en egen enkvinnsföreställning började när en 13-årig Mia Skäringer åkte själv till Stockholm för att titta på en Jonas Gardell-show. När hon var 30 år blev drömmen verklighet med den kritikerhyllade ”Dyngkåt och hur helig som helst”. Därefter kom ”Avig Maria och sångerna jag gråtit till” – som vidareutvecklades till ”Avig Maria – No more fucks to give”.