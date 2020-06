De senaste åren har antalet personer som skjuts ihjäl av polis ökat. Ofta är det psykiskt instabila personer som begår irrationella handlingar som skjuts, enligt kriminologen Johannes Knutsson.

Under 2018 sköts sex personer ihjäl av polisen. Det kan jämföras med åren 1990–2013, då snittet var en person per år och därefter tre personer per år.