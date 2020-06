Engberg och Odelberg ska leda ”Bingolotto”

Artisten Lotta Engberg och komikern och magikern Stefan Odelberg kommer dela på programledarskapet i den kommande säsongen av ”Binglotto”. – Att vi är två som ska styra det här skeppet känns väldigt bra, säger Lotta Engberg till TT.

Den 23 augusti är det premiär för det folkkära programmet på TV4. Nytt för säsongen är att programmet får två alternerande programledare i form av Lotta Engberg och Stefan Odelberg. Under hösten kommer de turas om att leda programmet – men även dela på programledarskapet under större sändningar, exempelvis under premiärkvällen.