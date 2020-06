Viktigaste råden i jakten på fritidshus

Fler vill köpa sommarstuga när möjligheten att resa utomlands begränsas. Budgivningarna rusar och mäklarna pratar om en tydlig ”coronaeffekt”. Men går du i köptankar är det viktigt att ha koll på vad du är ute efter.

– Att tänka på hur du tänkt nyttja huset är en god idé och hur långt du är beredd att åka för att ta dig till ditt fritidshus, säger Linda Zetterström, kontorschef vid Mäklarhusets kontor i Norrtälje.

Fritidshus är hett eftertraktade på bostadsmarknaden i år. Enligt statistik som bostadssajten Hemnet tog fram för TT:s räkning i maj är nivån den högsta sedan 2015. Linda Zetterström säger att priserna ökat med omkring 15 procent jämfört med förra året. För den som vill köpa en sommaridyll finns det en rad viktiga saker att ha koll på.

– Ett tips till är att alltid anmäla sig till visning och flagga upp för att man intresserad. En hel del säljs nu innan ordinarie visning, säger Linda Zetterström.

När budgivningen drar i gång kan köpet avgöras snabbt när intresset är så stort.

– Det är viktigt att man har en dialog med sin bank om man ska låna, så att det inte blir några överraskningar, säger Linda Zetterström.

Ha också i åtanke att för ett äldre hus kan en buffert behövas för nödvändiga renoveringar.

Ett hus nära vattnet är härligt men kostar desto mer – kan man tänka sig lite längre avstånd till hav eller sjö så blir priserna lägre.

– Då kommer man ner lite grann i pris. Kan man tänka sig lite enklare förhållanden, utan åretruntvatten, så blir det också billigare, tipsar Linda Zetterström.

Hon rekommenderar också att man gör en besiktning av fritidshuset innan man köper det. Här vilar ett stort ansvar på den som köper att skaffa sig koll på sommarstugans skick. Tak och grund är viktiga att inspektera.

För några år sedan var våren den absoluta höjdpunkten för försäljning av fritidshus. Nu säljs objekt året runt, även om våren fortfarande står ut. Ska du sälja så behöver du fundera över när du vill flytta ut, som köpare när du vill ha tillträde.

– Säljer man under vintern så är det bra att ta bilder nu på hur det ser ut under sommaren. Finns det båtplats eller badstrand i närheten, fota det under sommaren, säger Linda Zetterström.

Att hemstajla kan vara värt att göra även vid sommarstugeförsäljning, en rekommendation är att kontakta mäklare för att diskutera vilket som är bästa upplägget för just ditt fritidshus.