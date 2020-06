Under de senaste månaderna har få flygplan synts på himlen över nordvästra Skåne. Det kraftigt minskade resandet gjorde att ägarna till Ängelholm-Helsingborg Airport, Peab, gick ut med att de planerade att lägga ner flygplatsen.

Då gick istället de sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm ut och meddelade att de köper flygplatsen. Det var måndagen den åttonde juni.

Därefter gick det snabbt. En vecka senare, måndagen 15 juni klockan 09.30, landade det första kommersiella flygplanet på tio veckor.

– Äntligen, att vi äntligen är igång, säger Niklas Kronkvist säkerhetsansvarig på flygplatsen, som likt sina kollegor är glada att få jobba med något som liknar det vanliga.

De senaste veckorna har nämligen varit allt annat än de normala på arbetsplatsen.

– Utan resenärerna så är det hela syftet med mina arbetsuppgifter borta, men samtidigt så är arbetet kvar. Alla maskiner måste fungerar som de ska, säger han.

Lena Berg är platschef på Ängelholms flygplats och för henne har de senaste veckorna mest bestått av skrivbordsjobb.

– Det har varit en del kundservice, ordna med scheman och skaffa underlag till kommunerna. Men det är ju märkligt att arbeta på en tom flygplats. Det finns verkligen inget mer öde än en öde flygplats, så vi är verkligen jätteglada över att vara igång igen, säger Lena Berg.

För med beskedet blev det snabbt mer att göra. Incheckningsdiskarna ska öppnas, säkerhetskontrollen dammas av och flygplansstegarna rullas fram. Det är en peppad stämning bland personalen.

Bakom incheckningsdisken står Annika Roswall och tar emot resenärerna, en av dem är Stefan Fristedt som strax ska hoppa på planet till Stockholm.

– För mig som bor här i Ängelholm, men jobbar i Stockholm så är det helt nödvändigt att flyget kommer igång. Det handlar om en pendlingstid på två timmar istället för fem, säger han

När klockan slår 09:30 och planet från Stockholm äntligen ska landa står säkerhetspersonal, marknadschef, platschef, incheckningspersonalen – nästan varenda en som arbetade på flygplatsen och tittade intill landningsbanan.

– Det blev bara en prick, men det är där, säger några av dem till varandra när de tittar på bilderna de tagit med sina mobiltelefoner.

Under sommaren kommer två avgångar per dag gå mellan Ängelholm och Stockholm. SAS flyger under eftermiddagen, medan det kanske inte lika välkända Amapola flyger på m orgonen.