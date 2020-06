Hälsoprojekt ska locka Kullaborna ut i naturen

Naturen runt knuten är i fokus när Höganäs kommun anlägger flera slingor för skogsbad i Kullabygden. Hälsosamordnaren Linda Franzon leder projektet som ska utmynna i guidade skogupplevelser och QR-koder med både träningsutmaningar om information om djurliv och växter.

Linda Franzon driver flera hälsoprojekt för både gamla och unga i Höganäs kommun. Det är fysisk aktivitet på recept, så kallad FAR, hälsofrämjande och stärkande grupper för tonårstjejer och populära Senior Sport School. Den senare har lagts på is under coronapandemin men i stället har Linda Franzon arrangerat tipsrundor med träningsutmaningar kring Sportcenter.

Till hösten blir det ännu fler utomhusaktiviteter. Med hjälp av ekonomiskt stöd från både Naturvårdsverket och Sparbankstiftelsen Gripen leder Linda Franzon ett projekt som ska utmynna i flera så kallade "naturbadsslingor".

– Vi har inspirerats av begreppet skogsbad, där man söker lugn och närvaro i naturen, kopplar av och använder sina sinnen, lyssnar på fåglarna och känner dofterna. Det finns massor av forskning som visar att det är hälsosamt att vara i naturen, säger Linda Franzon.

Slingorna ska märkas ut i Vikenparken, Lerbergsskogen, Ärtan och Bönan samt i Vitsippeskogen i Jonstorp. De ska bestå av stolpar med QR-koder för självguidning i naturen men informationen kan bytas ut mot träningsutmaningar och avslappningsövningar riktade till särskilda målgrupper.

– Jag kommer att arrangera både tipsrundor för äldre och tonårsquiz, säger Linda Franzon.

Hon kommer också personligen att hålla guidningar för sina grupper av alltifrån seniorer till ungdomar.

– Det blir en gång i veckan och jag kommer att flytta runt mellan de olika slingorna, säger Linda Franzon.

Hon förklarar att en av projektet stora poänger är att slingorna ska ligga i närheten av kommunens bostadsområden.

– Det finns fina och lättillgängliga skogsområden i Kullabygden. Att åka upp på Kullaberg är underbart men det kan vara ett stort projekt för den som är äldre. Det här är ett sätt att framhålla skogen och naturen som finns precis där människor bor.

Till hösten är det meningen att slingorna ska vara färdiga. Det är oklart när Senior Sport School kommer i gång igen men Linda Franzon har flera andra planer. Bland annat ska hon låta trycka en broschyr med tärningsutmaningar för äldre att genomföra och sedan kryssa i som avklarade.

– Det blir en 12-veckorsutmaning med pilgrimsvandring, naturbad, tipsrundor och gympapass, de här skogsslingorna blir perfekta för allt vi kommer att hitta på, säger Linda Franzon.