Techjätten utreds efter klagomål från Spotify

EU-kommissionen tillsätter två utredningar mot Apple, då man misstänker att techjätten kan ha brutit mot EU:s konkurrenslagstiftning.

En utredning kommer att rikta in sig mot bolagets appbutik App Store. Iphone- eller ipadanvändare kan bara ladda ner appar via just App Store. Utredningen har bland annat kommit till på grund av klagomål från Apples svenska konkurrent Spotify.

”Apple har blivit en ”portvakt” när det handlar om distributionen av appar och innehåll till användare med Appleprodukter”, säger EU-kommissionären Margrethe Vestager i ett pressmeddelande.

I går presenterade Apple nyheten att 519 miljarder dollar – alltså 4 816 miljarder kronor – passerade App Store under 2019.

Den andra utredningen gäller betalsystemet Apple Pay. Frågan är om användarvillkoren och integreringen i appar och hemsidor är förenligt med EU:s konkurrensregler.