Hajpat Malmöbolag blir del av Facebook

Det omtalade Malmöbolaget Mapillary blir en del av Facebook. Det avslöjar grundaren Jan-Erik Solem på torsdagskvällen i en bloggpost. Det förra bolaget han grundade, ansiktsigenkänningsföretaget Polar Rose, såldes till Apple.

Jan Erik Solem är en av Skånes mest omskrivna it-entreprenörer internationellt, sedan han 2010 sålde sitt förra bolag Polar Rose till Apple under stort hemlighetsmakeri.

Nu ser han ut att göra om bedriften, sedan han i en bloggpost på torsdagskvällen avslöjat att hans nuvarande bolag - kartbolaget Mapillary – blir en del av Facebook.

"Today, we’re excited to share that Mapillary has joined Facebook to be part of their open mapping efforts. As some of you know, Facebook is building tools and technology to improve maps through a combination of machine learning, satellite imagery and partnerships with mapping communities, as part of their mission to bring the world closer together. These maps power products like Facebook Marketplace that drive transactions for millions of small businesses, and supply vital data to humanitarian organizations around the world."

Mapillarys teknik går i korthet ut på att samla in miljontals bilder från användare för att skapa 3D-versioner av stads- och trafikmiljöer som underlag för bland annat bolag som utvecklar karttjänster.

Bolaget har sedan tidigare ett samarbete med mjukvarujätten Amazon för att upptäcka och samla information om parkeringsplatser i USA, där kommuner och transportmyndigheter hör till kunderna.

Mapillary har enligt den senast kända uppgiften tagit in cirka 235 miljoner kronor i riskkapital från investerare som Sequoia Capital, Niklas Zennströms riskkapitalbolag Atomico, BMW, Samsung och Kinas största kartbolag Navinfo.

Vi har sökt Jan Erik Solem för en kommentar, men han hälsar via sms att han är upptagen med att lägga barn.