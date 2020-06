Så blev Sofiero stjärnornas självklara turnéstopp

Danskan som höll på att sabba Leonard Cohen-konserten, det hemliga paketet till Bob Dylan, Bryan Adams önskemål om en motorbåt och det trasiga flygplanet som ställde till det för Def Leppard. Det finns många minnesbilder från sommarkonserterna på Sofiero. I brist på riktiga konserter gör vi därför en nostalgisk tillbakablick.

Tomas Ledin är en artist som spelat på Sofiero vid otaliga tillfällen. Bild: Stefan Ed

Den 11 mars träffar HD Kalle Moraeus, Johan Boding och Gunilla Backman utanför Sofiero. De tre artisterna är på plats för att prata om sommarens ABBA-show Thank you for the music som ska mellanlanda på gräsmattan utanför slottet.