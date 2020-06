SMHI: Risk för mycket regn

Ett kraftigt regnoväder har orsakat översvämningar i Blekinge under natten – och mer regn är att vänta i delar av södra och mellersta Sverige.

Flera hus i västra Blekinge drabbades av översvämning efter kraftiga regnskurar under natten mot lördag, rapporterar P4 Blekinge . Ihållande regn passerade under natten Blekinge och drog under morgonen in över Skåne.

SMHI säger att regnet kan fortsätta skapa problem under lördagen, då främst i västra delarna av Götaland där det väntas kraftiga skurar med inslag av åska.

– Vi har utfärdat en risk för stora regnmängder. Det gäller Skåne, utom Österlen, upp över västra delarna av Götaland och ända upp mot södra delarna av Bohuslän, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Skurarna väntas förekomma under lördagen och bli som kraftigast under eftermiddagen och kvällen. Även under söndagen kan det förekomma skurar i området, men inte lika kraftiga.

I övriga landet blir vädret mer stabilt under helgen. I Norrland och Dalarna väntas gott om sol. Även östra Svealand blir soligt medan västra Svealand får en varierande mängd stackmoln.

Under måndagen drar ett nytt regnområde in, då främst över Götaland och efter hand upp över Svealand. I nuläget visar prognosen att det kan komma uppemot 30 millimeter regn i delar av Östergötland och Örebro län.

– Just regnmängderna i samband med det här regnområdet har varierat lite i olika prognoser, säger Alexandra Ohlsson.

Efter att måndagens regnområde har passerat ser det ut att bli en mer sammanhängande period av uppehållsväder över södra delarna av landet.