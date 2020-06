”Viktigt det inte framställs som skamligt”

I filmen ”Hooking up” spelar Brittany Snow en sexmissbrukare som tillsammans med en cancersjuk man ger sig ut på ett återtåg till platserna hon har haft sex på. Löftet till honom: Ofantliga mängder samlag innan den sista testikeln ryker. – Det var väldigt viktigt för mig att filmen tas på allvar, trots att den är lättsam, säger Snow, som också är en av filmens producenter.

Sexkrönikören Darlas tillvaro är på glid. Efter att under en längre tid ha levererat undermåliga texter övertrasserar hon slutligen sin arbetsgivares förtroendekonto genom att ligga med en praktikant på redaktionen. Hon får sparken och tvingas konfrontera faktumet att hon lider av ett missbruk. Motvilligt hamnar Darla sedan i en stödgrupp.

För Brittany Snow, som tidigt i sin karriär öppet talade ut om sin mångåriga kamp mot mental ohälsa, var det viktigt att ”Hooking up” – som enligt konventionen sorteras under rubriken romantisk komedi – visade tillbörlig respekt för missbruksproblematik.

– Jag, liksom många andra, har erfarenhet av missbruk inom familjen. Även om det i mitt fall inte rörde sig om just sexmissbruk var jag välbekant med rehabiliteringsprocessen, säger hon.

– Som kvinna var det också viktigt att Darlas beteende inte framställdes som någonting skamligt. Det handlar om en person som inte förstår vidden av sitt missbruk, men hon förstår tillräckligt för att inse att hon behöver hjälp. Du kan vara sjuk samtidigt som du är kraftfull i dina beslut, och det är jag nöjd med att vi visar.

Medresenär och sexpartner på Darlas resa är Bailey, spelad av Sam Richardson som synts i komediserier som ”Veep”, ”I think you should leave” och ”Detroiters”.

Hans komiska tajming och allmänna sinne för humor möjliggjorde improvisation under inspelningen. Men det var framför allt något annat som gjorde att valet föll på Richardson.

– Det var en svår roll att tillsätta. Vi behövde någon med en inneboende ärlighet och snällhet, men som inte är en dörrmatta eller någon som är svår att heja på. Sam besitter alla de egenskaperna och är dessutom rolig, säger Snow.

Det är andra gången på relativt kort tid som Brittany Snow spelar mot en imposant, men vänlig motpart. I actionfilmen ”Bushwick” från 2017 agerade hon mot den forne kroppsbyggaren och fribrottaren Dave Bautista, från bland annat ”Guardians of the galaxy” och ”Blade runner 2049”.

TT: Nu har du spelat mot ”Sam & Dave”. Vilka är de största skillnaderna dem emellan?

– Lustigt nog finns det fler likheter än vad folk kanske tror. Båda är bland de vänligaste själarna jag har träffat, och vi har blivit vänner på riktigt. Men den största skillnaden är att Dave Bautista inte inser hur rolig han faktiskt är. Hans komik uppstår i krocken mellan hans uppriktighet och hans storlek.