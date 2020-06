Även historiens största gestalter, formade i en annan tid och av andra värderingar än våra egna, kan kopplas samman med uppfattningar och gärningar som hade varit totalt oacceptabla idag.

Storstädning pågår i spåren av de protester mot polisvåld som från USA har spridit sig över stora delar av västvärlden med Black Lives Matter som samlande paroll. Det är en reaktion mot det arv från slaveri och kolonialism som än idag bidrar till att upprätthålla rasistiska strukturer. Måltavlan är ofta statyer av historiska gestalter. Och vreden kan vara fullt berättigad.

I engelska Bristol fälldes en staty av Edward Colston, länge betraktad som stadens välgörare. Han var djupt involverad i den transatlantiska slavhandeln.

I Antwerpen i Belgien vandaliserades och revs en staty av kung Leopold II, som mot slutet av 1800-talet förvandlade Kongofristaten till en privategendom där den infödda befolkningen i praktiken förslavades och utsattes för ohyggliga övergrepp i kungens giriga jakt på områdets naturtillgångar. Denna koloniala exploatering bildade bakgrund till Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta.

Ingen med kunskap om slaveriet i USA, nationens arvsynd, kan undgå att känna sympati för reaktionerna mot att sydstatsgeneraler står staty runt om i Södern. De slogs för Amerikas konfedererade stater, elva delstater som bröt sig ur unionen för att bevara slaveriet, vilket ledde till inbördeskriget 1861–1865.

En av de statyer som har varit föremål för protester finns i Richmond, Virginia, konfederationens huvudstad. Den föreställer Robert E Lee, sydstaternas mest omsusade general. Att Lee, i strikt militär mening, var en skicklig härförare och personligen motsatte sig hemstaten Virginias utträde ur unionen kan inte dölja det faktum att konfederationens uttryckliga målsättning var att slå vakt om en ordning där svarta av naturen var underordnade ”den härskande rasen”.

Det handlar inte enbart om statyer.

Under intryck av de pågående protesterna vill den amerikanska senatens försvarsutskott att tio militärbaser som är uppkallade efter sydstatsgeneraler skall byta namn, däribland jättelika Fort Bragg i North Carolina, namngiven efter Braxton Bragg.

President Donald Trump är, föga förvånande, bestämd motståndare till utskottets initiativ. Trump har vid flera tillfällen, bland annat i samband med den våldsamt kaotiska vit makt-manifestationen i Charlottesville 2017, uttryckt sig välvilligt om högerextremister som ser sydstatskonfederationen som ett inspirerande föredöme.

Men ibland kan det vara svårare att förstå varför statyer och monument skall avlägsnas. För även historiens största gestalter, formade i en annan tid och av andra värderingar än våra egna, kan kopplas samman med uppfattningar och gärningar som hade varit totalt oacceptabla idag.

Ett närmast övertydligt exempel är USA:s president under inbördeskriget, Abraham Lincoln, den kanske mest hyllade och beundrade av alla statsmän. Lincoln befriade slavarna, men ansåg inte att de skulle ha samma politiska och sociala rättigheter som vita och han var länge anhängare av idén att den bästa lösningen på USA:s rasproblem var att stora delar av den svarta befolkningen flyttades till Afrika.

Winston Churchill, Storbritanniens premiärminister under andra världskriget, står staty utanför parlamentet i London. Även den har varit föremål för protester med motiveringen att Churchill var rasist. Man kan förvisso hitta förfärande uttalanden av Churchill om ursprungsbefolkningarna i Amerika och Australien och diskutera hans ansvar för svältkatastrofen i Indien 1943, men i den andra vågskålen måste rimligen läggas hans avgörande insats för att mobilisera motståndet mot det värsta rasistiska tyranni som världen har skådat: nazisternas.

Även Sverige har nåtts av antistatykampanjen. I en namninsamling, som hittills har fått omkring 2 000 underskrifter, framförs kravet att en staty av Carl von Linné plockas bort, eftersom han bidrog till att ”avhumanisera svarta och bruna”.

Det stämmer att Linné på 1700-talet ägnade sig åt att kategorisera och rangordna människor på geografiska och etniska grunder och att detta är helt främmande för moderna förhållanden, men bör det överskugga hans banbrytande naturvetenskapliga insatser, främst inom botaniken, och hans roll som naturskildrare och mentor för yngre forskare?

Att historien – och därmed historiska personligheter – med tiden omtolkas och omdefinieras är ofrånkomligt och borde inte heller vara kontroversiellt; det sker oupphörligen. Frågan är emellertid var gränsen går mellan sådana strävanden och att godtyckligt radera händelser och människor ur det kollektiva minnet därför att de var hemska och obehagliga. Vad som har hänt har hänt och de som har levt har levt. Och även hemskheter och obehagligheter rymmer lärdomar.

Här krävs en svår balansgång mellan det nödvändiga och lämpliga, mellan det effektiva och kontraproduktiva.

Det finns tillfällen då statyer och andra minnesmärken måste undanröjas, exempelvis när de kan utnyttjas som samlingspunkter, eller rent av ett slags helgedomar, för krafter som vill upprepa det förflutnas förbrytelser.

Det var anledningen till att man i Tyskland efter andra världskriget förbjöd nazistiska symboler, förstörde nazistiska monument och begravde krigsförbrytare i omärkta gravar eller anonymt spred deras aska i floder, allt för att undvika uppkomsten av nynazistiska kultplatser.

Ett sentida exempel var när den spanska socialistregeringen förra året lät flytta diktatorn Francisco Francos kvarlevor från det pampiga mausoleum där han placerades efter sin död 1975. Mausoleet fungerade som magnet för nyfascister.

I andra fall kan det vara bättre att bevara provocerande minnesmärken och symboler och sätta in dem i sitt sammanhang.

Statyn av Edward Colston i Bristol har flyttats till ett museum där den skall omges av information om slaveriet. Det har antagligen större inverkan på framtida generationers historiska insikter än om statyn hade städats bort helt och hållet.

I ett skogsområde i södra Litauen ligger den så kallade Leninparken, där statyer av sovjetledare har samlats. Tidigare, under ockupationen, stod de på litauiska gator och torg. Nu beskådas dessa åbäken av en allmänhet som kan antingen skratta eller gråta åt det elände som var. Det är också ett sätt att bearbeta historien.

Riktigt problematisk blir balansgången när kravet på städning når kulturlivet, vare sig det handlar om mer moderna uttryck som film och tv-serier eller den klassiska litteraturen, konsten och musiken. Då blir risken för löjeväckande överreaktioner akut. Och i mötet med reaktioner av det slaget tenderar förment välmenande ingrepp att motverka sitt syfte.

Det blev ramaskri när BBC tog bort det roligaste avsnittet i den roligaste tv-serie som har gjorts: ”Tyskarna” i Pang i bygget med John Cleese. Bolaget ansåg att det var rasistiskt. BBC tvingades till reträtt, men avsnittet skall ackompanjeras av en varningstext, vilket ter sig just – löjeväckande. Och inte så lite korkat: ”Tyskarna” är en hejdlös drift med rasistisk trångsynthet, något som en bestört John Cleese var snabb med att påpeka.

En annan uppmärksammad åtgärd i svallet av den senaste tidens antirasistiska demonstrationer var att HBO Max i USA avlägsnade Borta med vinden från sin strömningstjänst, om än bara temporärt: filmen skall förses med en förklarande introduktion. Också denna avpublicering kritiserades, men är betydligt lättare att acceptera än ingreppet i Pang i bygget.

Filmen bygger på en rasistiskt präglad roman av Margaret Mitchell och är en idylliserad skildring av plantagelivet i de gamla slavstaterna. Vid denna tid, 1939, var det fortfarande vanligt med lynchningar i Södern; Billie Holiday sjöng om Strange Fruit, kroppar som dinglade från poppelträden i den varma brisen.

Svarta amerikaner protesterade utanför segregerade biografer.

Den i populärkulturen spridda föreställningen om Södern som ett förlorat paradis med gladlynta slavar som bockar och bugar för stiliga herrskap bottnar i Borta med vindens enorma genomslag. Med tanke på att filmen fortfarande lockar publik är det därför viktigt att den sätts in i sin rasistiska kontext. Men att rakt av förbjuda den, eller göra den oåtkomlig, skulle sannolikt slå tillbaka.

Vad som aktualiseras nu när saneringsivern har nått kulturens område är den eviga frågeställningen om människan och verket. Måste de skiljas åt eller kan de bara förstås tillsammans? Operamästaren Richard Wagners germanska hjältemystik inspirerade ju Adolf Hitler, den store poeten Ezra Pound blev fascistisk medlöpare och konstnärsgeniet Pablo Picasso var under en period passionerad stalinist.

Om storstädningen får härja fritt även inom kultur och konst blir det många fler än slavhandlare och sydstatsmilitärer som hamnar i soptunnan.

I Sverige skulle vi nog inte få behålla minnet av vår störste författare, en antisemit som slängde sig med okvädningsord som ”juditiyv”, klagade på ”judarnes allmagt” och skrev texter som kunde ha en otäck doft av blod och jord, två av rasismens huvudingredienser:

”Moses skall vara snäll mot de beskedliga urinnevånarne, ty de ha varit snälla mot honom, när han … fick lov att sätta lien på de åkrar de brutit och besått.”

Författaren hette August Strindberg.

MER ATT LÄSA

Hur fri är konsten? Den nya kulturstriden och liberalismens kris (Daidalos) av Hanno Rauterberg.

Mystic Chords of Memory. The Transformation of Tradition in American Culture (Alfred A Knopf) av Michael Kammen.

Fascismens metoder. Att skilja ”dom” från ”oss” (Daidalos) av Jason Stanley.

Det nya riket. Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidevarv (Samlade skrifter, 10, Albert Bonniers Förlag, 1913) av August Strindberg.