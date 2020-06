Londons teatrar hårt drabbade av coronakrisen

Londons tidigare blomstrande musikal- och teaterscen befinner sig i en djup kris efter att stadens många teatrar tvingats stänga under coronapandemin. – Många av de mindre teatrarna kommer inte att överleva, säger sångaren och skådespelaren Peter Jöback, som har stor erfarenhet av musikalbranschen i den brittiska huvudstaden, till TT.

Londonstadsdelen West End, som utgör själva hjärtat av den brittiska teater- och musikalscenen, har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Områdets många teatrar tvingades under våren att ställa in sina föreställningar efter det att myndigheterna infört begränsningar av publikantalet – och har därefter förblivit stängda.

Det svåra läget har lett till att stjärnproducenten Cameron Mackintosh under den gångna veckan meddelade att de populära musikalerna ”Les Misérables”, ”Mary Poppins”, ”Hamilton” och ”Phantom of the Opera” läggs på is fram till år 2021 – och att samtliga anställda inom produktionerna kommer att varslas om uppsägning.

Mackintosh har tidigare även anklagat den brittiska regeringen för bristfälligt stöd till landets teaterindustri och framhållit att osäkerheten kring kommande riktlinjer för social distansering gör det omöjligt för branschen att planera inför framtiden.

Sångaren och skådespelaren Peter Jöback, som har stor erfarenhet av Londons musikalscen efter framträdande roller i produktioner som bland andra ”Miss Saigon” och ”Phantom of the Opera”, beskriver läget i West End som mycket tufft.

– Jag har själv pratat med Cameron Mackintosh, och han är förkrossad över situationen. Många av de mindre teatrarna kommer inte heller att överleva, och det kommer att leda till en stor förändring av hela teaterlandskapet, säger han.

Peter Jöback berättar att många av hans egna vänner i London är drabbade och understryker att krisen i teatervärlden drabbar alla yrkeskårer – såväl de personer som befinner sig på scenen som de som arbetar bakom den.

– Vi som har det lite bättre ställt har en buffert, men det handlar ju om en försörjningskedja där alla är beroende av varandra. Som till exempel min sminkös, som arbetat på ”Fantomen” i 20 år, och nu inte längre har något jobb. Själv tänker jag mest på teknikerna och de andra som arbetar bakom scenen, säger han.

Musikalartisten Peter Johansson, som bland annat gjorde 1 300 föreställningar av Queen-musikalen ”We will rock you” i London under fyra års tid, betecknar läget för musikalscenen i den brittiska huvudstaden som ”nattsvart”.

– När jag tittar på mina kompisars flöden i sociala medier, så ser det ju inte så ljust ut. Många av dem har inte heller några besparingar och är tvungna att ha flera jobb för att kunna försörja sig, säger han.

Enligt Peter Johansson måste man nu tänka om för att teatrarna i West End, som vanligtvis lockar en publik på omkring 300 000 personer i veckan, ska ha en chans att överleva även med framtida coronaregler om social distansering.

– Man måste komma på något nytt – kanske kan man ta bort pauserna i föreställningarna, då det ofta är trångt i foajéerna, säger han.

Även Peter Jöback säger att teater- och musikalbranschen måste börja tänka i nya banor efter coronapandemin.

– Det här påverkar ju hela branschen, och kanske man också kan lära sig något av det här. Och vi har ju lyckats ta oss igenom annat tidigare, säger han.