Mörkt och vuxet i nya ”The last of us”

Ellies resa genom ett ödelagt USA fortsätter i ”The last of us: Part II”. Det är en mörk och brutal berättelse, som även den här gången hyllas av kritikerna.

”The last of us” höjde ribban för vad ett spel kan innebära när det släpptes 2013 till Playstation 3. Utvecklarna Naughty Dog pressade konsolens kapacitet till bristningsgränsen, men framför allt var det berättandet som blev det främsta arvet.