Mystiskt hårlösa älgar oroar jägare i Dalarna

Fakta

Älgar som uppvisar avskalad päls och magrar av kan vara drabbade av parasiten hjortlusflugan, även kallad älgfluga eller lusfluga. Det är främst hjortdjur som drabbas, men även andra djur och människor kan attackeras. En älg kan ha tiotusentals hjortlusflugor på sig.

Parasiten svärmar under hösten. När flugan hittat ett värddjur biter den sig fast på djuret, sliter av sina vingar och livnär sig tills den dör genom att suga blod från värddjuret. Flugorna övervintrar på värddjuret och under våren förökar de sig, fortfarande fastbitna på värddjuret. Honorna släpper ifrån sig puppor med larver på sommaren och dör sedan. Pupporna, som då hamnat på marken, kläcks under sensommaren.

Flugorna i sig är inte dödliga för hjortdjur, men klådan som uppstår kan leda till infekterade sår.

Hjortlusflugan förekommer främst i södra och mellersta Sverige.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svensk jakt