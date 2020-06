Så mycket kostar det att fylla semestertanken

En sommar på hemmaplan innebär mer bilåkning än normalt. I år kan du glädjas åt ett lägre bensinpris, även om priset vid pumparna har lämnat vårens bottennivå.

Priset på råolja kollapsade när coronakrisen var ett faktum. Låg efterfrågan innebar större lager och att priset pressades kraftigt. Det drog även ner priset på oljeprodukter som bensin. Sedan dess har priset klättrat uppåt, men är fortfarande på en låg nivå jämfört med inledningen på året.

I april kostade en liter 95-oktanig bensin i snitt 12:64 öre. I januari kostade en liter 95-oktanig bensin i snitt 15:99 kronor vilket är ungefär lika mycket som priset låg på förra sommaren.

– När priset var som lägst då kostade råoljan ungefär 20 dollar per fat. Nu kostar den runt 40 dollar per fat, säger Johan G Andersson, vd för Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet (SPBI).

Det rekommenderade priset vid pump på bemannade bensinstationer är i dagsläget 14:08 kronor. Den senaste höjningen gjordes den 17 juni då priset tickade uppåt med 10 öre. Det innebär att det kostar 704 kronor att fylla bilen med 50 liter bensin, nästan en hundralapp mindre än förra sommaren. En liter diesel kostar samtidigt 14:33 kronor, efter den senaste höjningen på tio öre den 17 juni.

Flera faktorer spelar in när bensinpriset sätts – tillgång och efterfrågan, valutakurser, skatter och priset på råolja.

Råoljepriset har haft stor inverkan under de senaste månaderna, enligt Johan G Andersson. Just råoljepriset förväntas ligga något sånär stabilt under den närmaste tiden.

– Där finns förväntningar om att det nog inte kommer att stiga så enormt mycket mer, men kanske hållas fast i och med att Opec har beslutat om att fortsätta med sina produktionsbegränsningar. Plus att efterfrågan i efterdyningarna av corona faktiskt stiger igen och då har man en lägre produktion och en större efterfrågan igen, och då väntas oljepriset hållas fast på de här nivåerna, säger Johan G Andersson.

Fakta: Bensinprisets utveckling

Priser i kronor per liter.

Tidpunkt 95-oktanig bensin Diesel Juni 2019 15:98 15:84 Juli 2019 15:98 15:93 Augusti 2019 15:76 16:02 September 2019 15:68 16:37 Oktober 2019 15:73 16:36 November 2019 15:74 16:20 December 2019 15:70 16:27 Januari 2020 15:99 16:59 Februari 2020 15:53 15:97 Mars 2020 13:67 14:72 April 2020 12:64 13:86 Maj 2020 13:26 13:69

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet (SPBI)