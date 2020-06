Det politiska symbolvärdet i ”Black parade” är starkare än låten i sig.

Beyoncé släppte sin nya singel ”Black Parade” den 19 juni, för att uppmärksamma minnesdagen för frigivandet av de sista slavarna i USA. Bild: Ben Margot

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Fjolårets bästa låt var signerad den brittiske rapparen Dave. 21 år gammal satte han i ”Black” ord på den problematik (”Black is beautiful, black is excellent / Black is pain, black is joy, black is evident”) som aktualiserats i och med Black Lives Matter-protesterna.