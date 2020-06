Det måste göras mer mot gängkriminaliteten, anser en majoritet av riksdagspartierna. 34-punktsprogrammet som de rödgröna presenterade i höstas döms nu ut som för klent.

Först kom de 34 punkterna som justitieminister Morgan Johansson (S) beskrev som den största satsningen någonsin mot gängkriminalitet. Sedan kom polisens särskilda insats mot det grova våldet, Operation rimfrost. Men när den senare summerades härförleden framgick att antalet skjutningar och sprängningar låg strax under tidigare nivåer. Samtidigt ökade antalet dödsskjutningar under de månader som insatsen pågick. Att rikta om polisresurserna inom landet under en tid räcker alltså uppenbart inte.