Färre och kortare resor under midsommarhelgen

Färre svenskar reste inrikes under årets midsommarhelg jämfört med förra året. Men resandet har ökat jämfört med för några veckor sedan, visar data från Telia Crowd Insight. – Det som sticker ut är resor i närområdet, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Svenskarnas resande under midsommarhelgen är långt ifrån nivåerna som man ser under en coronafri sommar. Men de lättade reserestriktionerna inrikes börjar nu märkas av – fler reser inrikes nu jämfört med i maj. Det är också fler som vågar sig ut i landet än under Kristi himmelfärds- respektive påskhelgen, då restriktioner gällde, visar Telias data.

– Totalt sett är det färre resor än under midsommar 2019. Det som sticker ut är resor i närområdet, till exempel till Nacka och Lysekil, säger Kristofer Ågren.

Telias data visar på en ökning av resor till Nacka från Stockholmskommuner som till exempel Danderyd, Sollentuna och Tyresö. Lysekil har fått en tillströmning av resenärer från kringliggande orter som Sotenäs, Trollhättan, Munkedal och Orust.

Den största ökningen i rörelsemönster mellan regioner ser man mellan Stockholms och Dalarnas län. Även från Västra Götalands län går resandet till Dalarna upp under midsommar. Gällande Skåne är det resor till Kalmar län som har ökat mest. Både Öland, som ligger i Kalmar län, och Dalarna är traditionella resmål för midsommarfirare.

Stockholmarnas resor till Gotland har nu börjat ta fart, där ser man en ökning på över 300 procent jämfört med för några veckor sedan. Men jämfört med midsommarhelgen 2019 är det 36 procent färre resor.

– Folk har börjat resa till Gotland igen men inte i samma utsträckning som tidigare, säger Kristofer Ågren.

Fakta Så mycket ökade svenskarnas resor mellan länen Ökning under midsommarhelgen jämfört med resor under vecka 22 och 23 mellan regioner. Stockholms län - Dalarnas län 414 procent Stockholms län - Kalmar län 368 procent Stockholms län - Gotlands län 326 procent Stockholms län - Gävleborgs län 293 procent Västra Götalands län - Dalarnas län 286 procent Västra Götalands län - Kalmar län 251 procent Stockholms län - Värmlands län 250 procent Stockholms län - Hallands län 249 procent Västra Götalands län - Blekinge län 247 procent Skåne län - Kalmar län 240 procent Jämförelsen gäller resor gjorda torsdag och fredag under midsommarhelgen jämfört mot snittresor i år perioden 25e maj – 7e juni (vecka 22 och 23) Källa: Telias tjänst Crowd Insights som bygger på anonym och aggregerad data från Telias mobilnät och är justerad för att vara representativ för hela Sveriges befolkning.