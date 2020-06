Beslut om karantän för inresande till New York

Inresande från amerikanska delstater med hög smittspridning måste från och med torsdag isolera sig själva i två veckor när de anländer till New York och de intilliggande delstaterna New Jersey och Connecticut. Det meddelade de tre staternas guvernörer under en presskonferens i New York.