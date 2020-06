Polis sparkad efter dödsskjutning

Fakta

Strax efter midnatt den 13 marsi år slår tre poliser in dörren till 26-åriga akutsjukvårdaren Breonna Taylors lägenhet i Louisville i Kentucky. Polisen tar sig in med anledning av en narkotikautredning och hävdar att de knackade på och identifierade sig innan de bröt sig in. De hade en så kallad ”no-knock-warrant”, det vill säga tillstånd till husrannsakan utan att behöva knacka eller på annat sätt förvarna.

När dörren slås in utbryter skottlossning. Polisen hävdar att de bara öppnar eld för att de blir beskjutna av Taylors pojkvän, som precis som flickvännen ligger och sover när de tror att de får inbrott. En polis skottskadas i benet. Breonna Taylor träffas av åtta av polisens kulor och dör.

Berättelserna om vad som hände går isär. Taylors anhöriga och advokater hävdar att poliserna aldrig identifierade sig eller knackade på innan de tog sig in. Och pojkvännen säger att han fruktade för sitt liv och avlossade skott i självförsvar. Han har tillstånd för sitt vapen och Breonna Taylor var obeväpnad. Ingen narkotika hittas i lägenheten och de två personer som knarkutredningen kretsar kring hade redan gripits.