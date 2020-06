Detta hände när du sov.

Världen

Polis i USA sparkad efter dödsskjutning

En av de poliser som anklagas för dödligt övervåld mot svarta i USA har fått sparken. Det gäller en polis som deltog vid ett ingripande i Louisville i Kentucky, där 26-åriga akutsjukvårdaren Breonna Taylor sköts till döds i sin lägenhet.

Världen

Känd regimkritiker greps i Egypten

Den egyptiske regimkritikern Sanaa Seif greps på tisdagen, uppger hennes advokat. Hon anklagas för uppvigling och för att sprida det myndigheterna kallar falsk information om spridningen av coronaviruset i landets fängelser.

Ekonomi

Små rörelser på Asiens börser

Nikkei 225-index i Tokyo gick upp 0,2 procent under de första timmarnas handel på onsdagen. Det bredare Topixindex stod under samma tidsperiod i stort sett stilla. De japanska handlarna försökte då balansera yenens kurs mot dollarn och tisdagens uppgång på Nasdaq-börsen i New York.

Sport

Nigeria laddar för curlingpremiär

Curlingen har tagit ett stort steg för att spridas över världen. I Nigeria har nämligen de första spadtagen för den allra första curlinghallen i Afrika tagits. Det finns enligt förbundet 55 professionella och nära 900 registrerade curlingspelare i landet.