Rådande pandemi påverkar många livsviktiga föreningar i Helsingborg, men stödet från stadens makthavare lyser med sin frånvaro. Vi ser med förskräckelse hur hårt ansatta föreningar får minskat stöd, ökade hyror och allt svårare att bedriva sin verksamhet trots att behoven är enorma. Handlar det om okunskap när det gäller våld mot kvinnor och hemlöshet, eller är det bara ren och skär ignorans? Agerandet är obegripligt från makthavare som påstår sig sträva efter den gemensamma staden.

För många kvinnor är hemmet den farligaste platsen att befinna sig på och under rådande pandemi tvingas fler att hålla sig just hemma. Många kvinnor och barn tvingas därmed att sitta i isolering med sin förövare, något som Helsingborgs Kvinnojour märker av genom ökat tryck på sina stödfunktioner. De får höra berättelser om hur män använder covid-19 för att isolera sin partner ytterligare och hur kvinnor tvingas till sexuella handlingar under arbetstid när de båda jobbar hemifrån.

Detta kommer i särskilt svåra tider eftersom Helsingborgs Kvinnojour redan fått minskade medel att arbeta med år 2020. Men behovet av deras verksamhet har ökat stort de senaste åren. Vi i FemHbg samlade därför under våren in över elva tusen kronor tillsammans med våra följare för att täcka upp en del av deras minskade bidrag. Men var är stadens makthavare och deras engagemang?

Häromdagen skrev Björn O. Anderberg, som är ordförande i föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus, i Helsingborgs Dagblad om hur de drabbas under covid-19. Antal besökare på deras dagliga frukostar har dubblerats och deras hygienavdelning har ökat tryck. Med tanke på pågående smittspridning är deras arbete ovärderligt, men de går på knäna. Redan innan covid-19 hade föreningen det tufft efter sänkta föreningsbidrag och nu har de även fått förhöjd lokalhyra till kommunen.

Ovan är två exempel på föreningar i Helsingborg som ger akut stöd till de mest utsatta i vårt samhälle, men som verkar finnas längst ner på dagordningen hos stadens makthavare. Medan en del föreningar får kraftigt sänkt hyra får andra sänkta bidrag. Hur väl rimmar det med stadens plan för lika möjligheter?

Vi uppmanar Helsingborgs politiker att snarast fatta beslut om krispaket till de föreningar som inte bara drabbas av covid-19 utan som också gör livsviktiga samhälleliga insatser för de mest utsatta, trots minimala resurser. Ideellt engagerade lägger ner oerhört mycket tid och hjärta i de här verksamheterna och de förtjänar politikernas uppskattning, både i ord och resurser. Vi kan ha ett av världens snyggaste kongresscenter, en påkostad bomässa som sprudlar av innovation och tjusiga bostäder vid havet, men vad spelar det för roll om vi inte kan se till att de som är i störst behov av stöd får det?

Civilsamhällets insatser måste hamna högre upp på dagordningen när stadens resurser fördelas. Förtroendet mellan civilsamhälle och makthavare hänger redan nu på en skör tråd. Uteblivet stöd under pågående pandemi kan vara den tyngd som får tråden att brista.

Camilla Bergvall

vice ordförande

FemHbg

Jenny Berg

ledamot