Ledarupprop för demokratin i coronakrisen

Coronakrisen innebär inte bara ett hot mot hälsan, utan också mot demokratin, varnar hundratals ledare och organisationsföreträdare världen över i ett öppet brev från demokratiinstitutet Idea. ”Friheten, hälsan och värdigheten hos människor överallt är på spel”, står att läsa i brevet.

En demokratisk styrning lämpar sig bäst för att hantera coronakrisen, enligt brevet som initierats av demokratiinstitutet Idea (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) och som skrivits under av globala ledare, Nobelpristagare och organisationer.